Alerta SDR sobre prácticas erróneas al atender heridas asociadas al Gusano Barrenador del Ganado

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) hace un llamado a las y los productores pecuarios, a evitar prácticas caseras o no recomendadas para atender heridas sospechosas de Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Estas acciones, además de no eliminar las larvas pueden agravar la lesión, provocar infecciones, y poner en riesgo la salud y la vida del animal.

La dependencia pide evitar la aplicación de aceite de motor, creolina, cloro u otros desinfectantes; colocar sal, azúcar, café o chile sobre la herida, o utilizar productos tóxicos o insecticidas no autorizados para este fin.

Tampoco se deben cerrar las heridas con suturas o vendas sin la atención adecuada, retirar las larvas directamente con las manos; emplear humo, gasolina o fuego, así como dejar las heridas sin atención o automedicar al animal.

Esta información forma parte de las capacitaciones que se realizan de manera permanente con productores de distintas regiones del estado, con el objetivo de fortalecer la prevención, vigilancia y detección oportuna del GBG.

Durante las jornadas se orienta al sector pecuario sobre la importancia de revisar diariamente a los animales, identificar heridas sospechosas, limpiar adecuadamente, usar solo productos autorizados por las autoridades sanitarias y reportar de inmediato cualquier caso sospechoso.

La atención temprana es fundamental para proteger al ganado y evitar la propagación de esta enfermedad, por lo que la dependencia exhortó a los productores, a no recurrir a remedios caseros y consultar al médico veterinario ante cualquier sospecha.