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Asignación de plazas docentes sigue un proceso ordenado y escalonado, hay 390 plazas y 3 mil aspirantes: Educación por manifestación de normalistas

Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, secretario de Educación y Deporte indicó que la asignación de plazas docentes sigue un proceso de 8 etapas, ordenado y escalonado, en conjunto por las autoridades educativas y en conjunto con el Sindicato.

En este sentido, descartó que exista ocultamiento o manipulación de las plazas sindicales, en relación con la manifestación que mantienen normalistas de Saucillo.

Destacó que a nivel estatal se ofertaron 390 plazas en nivel preescolar y primaria, en su mayoría temporales mientras que el número de aspirantes asciende a 3 mil 103 aspirantes.

Uno de los motivos por los cuales hay más aspirantes que plazas es la reducción de matrícula escolar, indicó el secretario de Educación.

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