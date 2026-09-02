Acusa Bonilla “maquillaje” en cifras de homicidios y desapariciones

El mandatario capitalino Marco Bonilla Mendoza, arremetió contra las cifras oficiales de seguridad y cuestionó la manera en que se clasifican los homicidios y otros delitos relacionados con la vida en México.

Bonilla aseguró que revisó información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para sustentar sus señalamientos y afirmó que existe una diferencia considerable entre los registros de administraciones federales anteriores y los actuales.

De acuerdo con el alcalde, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se registraban alrededor de 15 casos diarios dentro de otros delitos relacionados con la vida, mientras que durante la administración de Claudia Sheinbaum la cifra sería de aproximadamente 40 casos diarios.

“Si tú sumas esos 40, los 63 que yo argumentaba, pues te vas a dar cuenta que hay 33 homicidios más que en el gobierno antes de entrar Morena”, declaró.

El edil también cuestionó el comportamiento de las cifras de personas desaparecidas. Afirmó que durante el sexenio de Peña Nieto se registraban aproximadamente 16 desapariciones diarias, mientras que actualmente serían 31.

Bonilla consideró que el problema no solamente radica en el número de homicidios, sino también en la forma en que éstos son registrados por las autoridades.

“Si quieren desaparecer los muertos en este país, pues lo más lamentable de ello es que lo están haciendo gobiernos de su partido”, manifestó.

Como ejemplo de lo que calificó como inconsistencias, mencionó a Baja California Sur, donde aseguró que por cada persona asesinada registrada como homicidio existen seis casos contabilizados dentro de otros delitos que atentan contra la vida.

El alcalde insistió en que las estadísticas deben ser analizadas a fondo y cuestionó que determinados casos sean clasificados bajo otros conceptos, pues, desde su perspectiva, esto podría generar una percepción distinta sobre la verdadera dimensión de la violencia en el país.