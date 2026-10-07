Memo Ramírez advierte que transición hacia pagos digitales afectaría a miles de chihuahuenses, en especial en comunidades rurales

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, el diputado Guillermo Ramírez señaló que México debe avanzar hacia una economía más digital, pero sin dejar atrás a quienes todavía dependen del efectivo.

“Digitalizar y modernizar puede ser positivo, pero tenemos que preguntarnos algo muy sencillo: ¿qué pasa con la persona que no tiene cuenta bancaria, tarjeta, teléfono inteligente o señal de internet?”, cuestionó.

Ramírez recordó que Chihuahua tiene comunidades rurales y serranas donde todavía existen limitaciones de conectividad, infraestructura bancaria e incluso de energía eléctrica.

“Quienes conocemos el territorio sabemos que hay lugares donde hacer una transferencia no es cuestión de querer: simplemente no hay señal. Antes de pedirle a una persona que pague digitalmente, el Estado tiene que garantizarle las condiciones para hacerlo”, agregó el legislador parralense.

El legislador también llamó a revisar cuidadosamente la armonización de la nueva legislación con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 4 establece que los billetes del Banco de México tienen poder liberatorio ilimitado.

“Tenemos que evitar contradicciones y, sobre todo, evitar que una persona quede en desventaja por vivir en la Sierra, ser adulta mayor, no tener un teléfono inteligente o mantenerse fuera del sistema financiero”.

Memo Ramírez subrayó que no se trata de frenar la digitalización, sino de garantizar que ésta sea incluyente.

“México puede avanzar hacia una economía digital, pero primero tenemos que llevar conectividad, infraestructura e inclusión financiera a todos. La tecnología debe facilitarle la vida a la gente, no convertirse en una nueva barrera.”