Melania Trump preside Consejo de Seguridad de la ONU mientras guerra en Medio Oriente se intensifica

Nueva York. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, defendió la causa de los niños atrapados en conflictos durante su primera reunión como presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU este lunes, mientras la guerra en Oriente Medio se intensificaba.

Los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad, incluidos los rivales de Washington, Rusia y China, hicieron fila para reunirse con Melania Trump, que representó a Estados Unidos al asumir la presidencia rotatoria mensual del Consejo.

Abrió la sesión golpeando un mazo ceremonial y volvió a intervenir más tarde, aparentemente para honrar a los militares estadunidenses muertos en la guerra contra Irán.

“La paz duradera se alcanzará cuando el conocimiento y la comprensión sean plenamente valorados en todas nuestras sociedades”, dijo. “Las sociedades regidas por el conocimiento y la sabiduría son, por tanto, más pacíficas”.

Antes de la reunión, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, declaró que “es profundamente vergonzoso e hipócrita que, el mismo primer día de su presidencia del Consejo de Seguridad, Estados Unidos haya convocado una reunión de alto nivel sobre la protección de los niños”.

La aparición de Melania Trump fue la primera vez que una primera dama —o un primer caballero— preside una reunión del Consejo de Seguridad, según el portavoz del secretario general de la ONU.

Estados Unidos ostenta la presidencia rotatoria del Consejo durante marzo.

En los últimos años se han intensificado las tensiones políticas y financieras entre Estados Unidos y la ONU, con Washington irritado por su papel como principal contribuyente al ajustado presupuesto del organismo.

En la reunión, Trump, que inauguró su “Junta de paz” el mes pasado, reiteró su postura de que la ONU ha fracasado en su misión.