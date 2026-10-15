Meghan Markle tiene dos poderosas razones para adaptarse de maravilla en su regreso a Reino Unido

Conforme se acerca el fin de año, el círculo más cercano a Meghan Markle asegura que la duquesa de Sussex ha tomado muy bien su regreso a Reino Unido y ya planea las festividades decembrinas con familia y amigos.

Meghan Markle tiene dos motivos muy importantes para sentirse tranquila en su regreso a Reino Unido. Sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, se adaptan bien a su nueva casa y escuela, mientras ella ya organiza los encuentros que espera tener con su mamá, Doria Ragland, y sus amigos de California durante las fiestas de fin de año.

De acuerdo con una fuente cercana a los duques de Sussex, Meghan atraviesa de maravilla el regreso de su familia al país de su esposo, el príncipe Harry.

“Está bien. Se mantiene ocupada, como siempre, y en estrecho contacto con sus amigos en Montecito”, aseguró una fuente consultada por People, que también destacó que la duquesa de Sussex mantiene el contacto con sus amistades en Montecito, California, aunque sí extraña tanto ese entorno como a su madre, quien vive en Los Ángeles.

Entre sus allegados está claro que los Sussex planean regresar a Estados Unidos durante las fiestas y que Meghan ya tiene planes para reencontrarse con sus amistades y, sobre todo, con su mamá.

Archie y Lilibet son la prioridad de Meghan Markle en Reino Unido

La adaptación de Archie y Lilibet a su nueva vida es la razón principal factor detrás de la tranquilidad que experimenta actualmente Meghan.

Los príncipes comenzaron una nuevo ciclo escolar tras la mudanza y, por ello, la duquesa de Sussex ha estado al pendiente del cambio ya que su mayor preocupación es procurar que los niños se acostumbren a su nuevo hogar y escuela.

“Los niños se han adaptado bien, y eso es lo más importante para ella”, añadió el informante a People.

Archie y Lilibet se han adaptado muy bien a su nueva vida en Reino Unido, aseguran (Instagram / Meghan Markle)

El bienestar y la tranquilidad de Archie y Lilibet son la base sobre la que la familia ha manejado su regreso, ya que tanto como Harry como Meghan buscaron desde un principio establecer una rutina con sus hijos antes de retomar una agenda más activa de compromisos profesionales y filantrópicos.

“Después de llegar a Inglaterra, su prioridad fue establecer una rutina y conseguir que los niños se adaptaran a la escuela”, explicó la fuente a People.

Ahora, según el allegado a los Sussex, tanto Meghan como el príncipe Harry están emocionados por concentrarse en sus respectivos trabajos y en los proyectos que consideran importantes.

“Durante la semana, mientras los niños están en la escuela, ellos trabajan y disfrutan los fines de semana en familia”, señaló la fuente.

Meghan planea las fiestas de fin de año junto a su mamá, Doria Ragland, y sus amigos de California

La segunda razón que facilita la adaptación de Meghan Markle es que su regreso a Reino Unido no significa romper lazos con su vida en California.

La duquesa de Sussex está siempre en contacto con su mamá, Doria Ragland, y con el círculo de amistades que formó durante los años que vivió en Montecito con Harry y sus hijos.

En este sentido, los duques de Sussex planean pasar Acción de Gracias y Navidad con Doria y, según explicó People, el lugar de las celebraciones dependerá de lo que diga la mamá de Meghan, por lo que todavía no está definido si los encuentros serán en Estados Unidos o en Reino Unido.

Meghan y Harry planean pasar las fiestas de fin de año con Doria Ragland(WPA Pool/Getty Images)

Los planes también descartan una Navidad con la Familia Real británica en Sandringham, la residencia de Norfolk donde el rey Carlos III suele reunir a sus familiares durante las fiestas.

Ante el escenario actual entre los Sussex y los Windsor, una posible reunión resultaría demasiado incómoda y difícil, en gran medida por el distanciamiento entre Harry y William, por lo que la familia del hijo menor de Carlos III sabe que no recibirá una invitación para tal ocasión.

La última Navidad que la pareja pasó con la Familia Real fue en 2018, cuando Meghan estaba embarazada de Archie.

Meghan se mantiene ocupada en Reino Unido sin olvidarse de su vida en Montecito

Desde que regresó a Reino Unido el 26 de agosto, Meghan Markle ha mantenido un bajo perfil bajo. Sin embargo, sus encuentros con amistades y sus actividades recientes dejan ver que continúa construyendo relaciones personales y profesionales a ambos lados del Atlántico.

Esta semana, la duquesa se reunió para tomar el té en Londres con Malala Yousafzai, activista y ganadora del Premio Nobel de la Paz, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

Meghan y Malala se reunieron para tomar el té en Londres (Instagram)

También fue vista en un pub de los Cotswolds con Harry y, posteriormente, con Ellen DeGeneres y su esposa, Portia de Rossi, amigas de la pareja desde su etapa en California.

La agenda profesional de Meghan también sigue activa ya que está al pendiente de los lanzamientos de As Ever, su marca de productos de estilo de vida, que presentó su primera colección navideña.

Entre los artículos figura un calendario de Adviento inspirado en la casa y el jardín de la familia en Montecito, elaborado en colaboración con la chocolatería angelina Compartés.

El calendario incluye ilustraciones de la propiedad familiar, 24 chocolates y números escritos a mano por Meghan. El lanzamiento refleja la continuidad de su proyecto empresarial y la conexión que conserva con el lugar donde vivió durante los últimos años.

El regreso de Meghan a la vida pública tendrá un componente filantrópico

La nueva etapa de Meghan en Reino Unido también contempla actividades vinculadas con las causas que ella y el príncipe Harry han apoyado.

La pareja anunció una visita a Nottingham para el 15 de octubre, su primer compromiso oficial en Reino Unido desde la mudanza.

Meghan y Harry regresarán a la vida pública en Reino Unido el 15 de octubre(AFP)

De acuerdo con People, la agenda incluye encuentros con organizaciones y proyectos cercanos a los duques de Sussex. La visita representa un paso hacia la recuperación de sus actividades públicas en el país, aunque no implica que vayan a retomar sus funciones oficiales dentro de la monarquía.

Y tal como lo habíamos comentado anteriormente, surgen nuevos reportes de que Meghan también está leyendo guiones, porque entre sus prioridades profesionales también está la posibilidad de volver a la actuación.