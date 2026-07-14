Localiza FGE Occidente a tres personas reportadas ausentes

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente dio por concluidas las carpetas de investigación iniciadas con motivo de los reportes de ausencia y/o desaparición de dos adultos mayores y un menor de edad.

En el primer caso se localizó en buenas condiciones físicas y mentales a Carlos Héctor G. L., de 68 años de edad, quien salió de su domicilio en la localidad de Anáhuac a la ciudad Cuauhtémoc el pasado 11 de julio del 2026.

El masculino indicó que se quedó en un hotel de la localidad y que en ese lapso de tiempo no tuvo comunicación con ningún miembro de su familia o amistades por lo que es su deseo se concluya la investigación.

De igual forma, los agentes ministeriales de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, localizaron también en buenas condiciones físicas y mentales a Isabel O. C., de 59 años de edad.

El masculino salió de su domicilio en Cuauhtémoc el día 07 de julio del 2026 y fue localizado el día 13 de julio.

En el caso del menor de edad identificado con las iniciales P. A. A. Z., de 16 años de edad, quien había sido reportado como ausente o desaparecido el día 11 de julio fue localizado con bien y regresado a su entorno familiar.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias