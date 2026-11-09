Director de la DEA revela que EU apoyó con inteligencia en la captura de “El R2” en Jalisco

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA en inglés), confirmó la ayuda que brindó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dirigida por Omar García Harfuch, en la detención de Rafael “N”, alias el “R2”, ocurrida este domingo en Jalisco.

A través de una publicación en su cuenta de X, la dependencia estadounidense celebró la detención del sujeto, señalado como líder de la célula “Los Rs”, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Autoridades mexicanas han arrestado a Rafael “N”, alias “R2”, un líder de alto rango de la organización terrorista CJNG responsable del tráfico de drogas, extorsión, secuestros y violencia mortal en todo México”, señaló la DEA.

Asimismo, señaló que brindó información de inteligencia a las autoridades mexicanas para localizar al “R2” en Zapopan, recordando que también es buscado por Estados Unidos, señalado por cargos de tráfico de drogas y armas de fuego.

“La DEA elogia las acciones decisivas de la SSPC, de la Semar, de la Sedena y del Centro Nacional de Inteligencia de México al llevar a este peligroso líder del cártel bajo custodia”, señaló.

Por su parte Terry Cole, director de la DEA, elogió el actuar de Omar García Harfuch al señalar que permanece firme como socio internacional de inteligencia.

“Fortaleciendo nuestros esfuerzos colectivos para identificar, apuntar y desmantelar las organizaciones criminales que amenazan a nuestras comunidades y la seguridad nacional”, señaló.