Canaco de gira en Chicago: promoverán sector restaurantero y clúster medico de Chihuahua

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que mañana comienza la gira por Chicago con el fin de buscar la atracción de empresas en el sector restaurantero y del clúster médico, serán tres días para promocionar a Chihuahua.

Viajarán 15 empresarios por tres días para la promoción de empresas de la ciudad con el fin de buscar inversiones mostrando el “otro México” que existe para el comercio.

Esta es la primera vez que Canaco viaja al vecino país ante la crisis que se vive en el país y el impacto que ha tenido en el sector comercial de restauranteros, por otro lado, el clúster médico es el principal atractivo de Chihuahua el cual tiene oportunidad de crecer.