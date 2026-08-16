Mateo Chávez colabora con dos asistencias en goleada del AZ Alkmaar

El joven mexicano Mateo Chávez, quien fue parte del Tricolor en el Mundial 2026, aprovecha cada oportunidad para demostrar su talento en las canchas europeas. El lateral de 22 años colaboró con dos asistencias en la victoria 4-1 del AZ Alkmaar ante el Utrecht en la Eredivisie de Países Bajos.

Chávez saltó de nueva cuenta como titular en la jornada dos de la Eredivisie al tiempo que fue clave para que su equipo firmara una goleada.

El tricolor recibió un pase por la banda izquierda y tras resistir ante la marca del rival, filtró el balón al centro del área para que Mexx Meerdink pusiera al minuto 49 el tercer tanto del AZ Alkmaar.

Con el duelo prácticamente ganado, el mexicano destacó de nueva cuenta en el tramo final al enviar ahora una asistencia para que Ayoub Oufkir definiera con un remate de pierna izquierda el cuarto gol a los 84 minutos.

Antes, Peer Koopmeiners (45’+1′) puso el primer tanto del AZ, mientras que Weslley Patati (47′) aumentó la ventaja. Por el Utrecht sólo Artem Stepanov (62′) logró descontar.

Chávez firmó en 2025 con el AZ Alkmaar con la intención de impulsar su carrera en Europa. En esa primera temporada tuvo una actividad destacada con el plantel neerlandés hasta que sufrió en febrero una luxación del hombro izquierdo.

No obstante, logró recuperarse a tiempo para disputar con el Tricolor el Mundial 2026, donde tuvo una destacada actuación e incluso marcó un tanto en el partido contra República Checa.

Ahora, en la segunda campaña con el AZ, ha tenido un buen inicio. El mexicano ganó el 2 de agosto con su equipo la Supercopa de los Países Bajos al vencer al PSV Eindhoven.