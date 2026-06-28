Matan a hombre con arma blanca en cerro de la colonia Peña Blanca

En lo alto de un cerro de la colonia Peña Blanca, un hombre de 38 años de la etnia Tarahumara fue encontrado sin vida y con múltiples heridas de arma blanca.

Hasta el momento las primeras indagatorias señalan que es un sujeto con playera en color azul habría sostenido una discusión por causas desconocidas, tomó un arma que sacó su ropa y le generó múltiples lesiones para huir por el cerro.

Ciudadanos, quienes escucharon la discusión al acercarse encontraron al hombre en un charco de sangre, dando aviso a las autoridades 20 minutos después se confirmó el fallecimiento.

El hecho sobre el cruce de las calles, trabajadores y padre Rodolfo Aguilar, en la mencionada, colonia al norte de la ciudad.

Elementos de la Fiscalía General del Estado recaban información para la carpeta de investigación del hecho y dar con el responsable y responsables.