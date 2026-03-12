Masa de aire polar mantendrá las temperaturas de frías a templadas para este jueves

Este jueves, la masa de aire polar que impulsa al frente frío número 40 sobre el norte y noreste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente frío por la mañana, de templado a cálido por la tarde, ambiente muy frío en la zona serrana con algunas heladas, cielo despejado.

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 45 km/h en parte de la zona suroeste, incluye: Guachochi; pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Guerrero, Bocoyna, Balleza, Satevó, Valle de Zaragoza, Huejotitan, Parral, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y Ojinaga. Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 24/8, Juárez 24/9, Janos 25/6, Madera 22/2, Temósachi 24/0, Cuauhtémoc 21/5, Ojinaga 26/12, Delicias 27/9, Camargo 26/9, Jiménez 25/9, Parral 24/8, Creel 21/0, Chínipas 36/16, Guachochi 22/0, El Vergel 21/-1.