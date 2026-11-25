Al entregar al Senado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, pidió al Poder Legislativo resolver la antinomia que impide saber quién presidirá en 2027 el máximo tribunal del país.

En conferencia de prensa tras reunirse con senadores de Morena, el ministro presidente dijo que solicitó a los integrantes de la Cámara Alta que asumieran una iniciativa con respecto al tema de la antinomia.

“También hemos conversado el tema aquí con el Senado; estamos dichos si pueden asumir alguna iniciativa en esta dirección. Si no, por ahora, el pleno de la Corte no tiene alguna petición en este sentido, y en su momento se habrá de resolver”, dijo Ortiz Aguilar.

Cinco ministros de la SCJN, además de Gilberto Bátiz, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Celia Maya, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, y José Alberto Gallegos, en representación del Órgano de Administración Judicial (OAJ), presentaron ante el Senado algunas propuestas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Hugo Aguilar afirmó que las protestas, que deberán ser asumidas por la titular del Ejecutivo federal, no son para revertir la reforma judicial ni la elección de juzgadores.

“Y por esta razón, a un año y tres meses de haberse iniciado la implementación de la reforma judicial, hemos encontrado áreas de oportunidad que, en consenso (todos los órganos superiores), creemos que es necesario atender para optimizar el funcionamiento de los órganos, para optimizar la administración y la gestión administrativa”, aclaró Hugo Aguilar.

El presidente de la SCJN dijo que estas reformas giran en torno a cuatro ejes importantes: la creación o establecimiento de un espacio de coordinación entre los órganos superiores llamado “Pleno de Órganos Superiores”.

El segundo eje es para fortalecer la administración financiera entre el OAJ y los distintos órganos superiores, con el fin de que estos puedan tener independencia en la gestión de los recursos para que la gestión de los recursos no se convierta en un obstáculo para las tareas cotidianas.

El tercero tiene que ver con el fortalecimiento del proceso de selección y elección de la siguiente jornada electoral de los integrantes del PJF que se realizará en 2028.

“Para fortalecer los mecanismos de selección de los candidatos, alargar un poco o dar mayor tiempo para el proceso de selección, considerar la experiencia, los conocimientos y que todo el mundo pueda tener oportunidad de participar en este proceso electoral”, agregó.

Y el cuarto eje es sobre las atribuciones y el funcionamiento de los distintos órganos superiores. En el caso de la Suprema Corte, propusieron cómo es que van a funcionar y qué van a definir las distintas secciones.

“Como saben, la reforma constitucional más reciente establece la posibilidad de que la corte funcione con plenos y con secciones; estamos haciendo un conjunto de propuestas para definir qué materias y de qué maneras se van a conformar las secciones, cómo van a funcionar y cómo van a interactuar con el pleno de la SCJN”, aclaró Hugo Aguilar.