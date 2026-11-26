El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho afirmó que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emite una resolución el 16 de diciembre sobre la convocatoria para elegir nueva consejera presidenta del INE, “tendríamos que convocar a un periodo extraordinario”.

“Si la resolución ordena a la Cámara que se tenga que someter a una convocatoria a votación del Pleno. O si no se ponen de acuerdo la y los coordinadores parlamentarios”, adelantó.

Bolaños-Cacho reiteró que si se emite en esa fecha, “muy probablemente habremos de tener, que tener, un periodo extraordinario en cuanto el tribunal electoral resuelva el recurso que presentó el PAN”.

“Pero sería un despropósito someter a consideración del Pleno una convocatoria con la mayoría simple de Morena, que es lo que no queremos, para que no haya un desacuerdo en la elección del árbitro electoral sin que haya resuelto el Tribunal”, aseguró.

El presidente de la Cámara de Diputados replicó “la voluntad de Ricardo Monreal, líder de la mayoría, y lo que el presidente de la Mesa Directiva desearía, es que este proceso se lleve por unanimidad y por acuerdo entre todas y todos”.

Confió que de manera cotidiana coincide en actos oficiales con Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “y me pidió tener una visita a la Cámara de Diputados”.

“Será el próximo lunes entre el coordinador de la mayoría y un servidor, para exponer una posible iniciativa de reforma judicial”, comentó.

Bolaños aclara que ministro Aguilar acudió al Senado por propuesta para el Poder Judicial

El legislador aclaró que el ministro Aguilar acudió al Senado “a tratar una propuesta de iniciativa de reforma al Poder Judicial. No fue como tema medular el tema de la sucesión”.

“Entiendo que se abordó y lo trataron; desconozco si aquí, en Cámara de Diputados, cuando nos visiten, traten la sucesión”, admitió.

Reconoció que “la reforma al Poder Judicial era necesaria, pero siempre, cuando se hace una reforma tan profunda y de tal calado, quedan muchas cosas por componer”.

“Todas las leyes son perfectibles, y ese es el trabajo del Poder Legislativo; y yo creo que hay distintas aristas que se tienen que arreglar ahora, respecto a la reforma del Poder Judicial”, abundó.

Más tarde, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal consideró que luego de que los ministros acudieron al Senado, “es mejor esperar la iniciativa de la presidenta, si es que la va a enviar, y que es la que ellos han elaborado”.

Confió que los ministros iban a acudir este miércoles, pero “le dije que ya tenía una agenda complicada, que hoy no podría”.

“Me comentó que si podía el próximo lunes, y le dije que no sabría, pero que me gustaría mucho que, si así fuera, estuviéramos todos los coordinadores de grupos parlamentarios, porque yo no quiero excluir a nadie, y máxime, si viene el presidente del Tribunal Electoral”, enfatizó.

El líder de los diputados de Morena resaltó que “no vayan a decir que estoy arreglando cosas en lo oscurito, y como no me presto a suspicacias, prefiero o no recibirlos, o que estemos todos los coordinadores, incluyendo al presidente de la Mesa Directiva”.