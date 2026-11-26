Los que hoy volverán a salir a escena y sin Brighite Granados, dirigente estatal de Morena de por medio, son el presidente del Consejo Estatal morenista, Hugo González y el secretario General del partido guinda, Omar Holguín, los cuales, al igual que lo hicieron hace una semana, estarán en la sede del Comité Ejecutivo Estatal, pero sin la presencia de su presidenta, quien a pesar de ser convocada y acudir a la reunión de los 32 presidentes estatales con la jefa nacional Ariadna Montiel el lunes en la CDMX, tiene sus días contados al frente del CEE, y para muestra esta nueva salida de González y Holguín a escena, sin Granados de por medio.

Y es que la orden es clara: unidad en torno al proyecto de Cruz Pérez Cuéllar como candidato a la gubernatura, que si bien ya se registró como precandidato por Morena y el Verde, no así por el PT, mismo que se resiste a que sea su abanderado y podría dar una sorpresa en las próximas horas. Sin embargo, con o sin el apoyo de los petistas o de los morenistas que se dicen de “izquierda verdadera”, tanto Hugo González como Omar Holguín traen la consigna de buscar el cierre de filas… y para ello Briguite tendría que dejar la dirigencia.

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Ya que mencionamos a la jefa nacional de Morena, Ariadna Montiel, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permitió que sonara la campana de otro round entre la morenista y la gobernadora Maru Campos, pues ayer, el Pleno del TEPJF aprobó por unanimidad el proyecto elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que ordena al Instituto Nacional Electoral admitir y analizar la denuncia presentada por Montiel en contra de la Gobernadora de Chihuahua por presunta violencia política en razón de género, luego de que Maru la acusara de tener vínculos con un líder criminal que opera en la región serrana, precisamente unos días después de que el exfiscal César Jáuregui fue detenido por la FGR.

Así que por más que el INE se quiso lavar las manos, el máximo Tribunal Electoral ya le ordenó que actúe al respecto y de paso se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por la exsecretaria del Bienestar, como el retirar la transmisión de los dichos de la Góber y hasta prohibirle que vuelva a pronunciarlos, es decir, el TEPJF le volvió a echar leña al fuego al pleito entre Ariadna y Maru, el cual será una constante de aquí a que concluya el proceso electoral.

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Como era de esperarse, la Comisión Estatal de Procesos Electorales del PAN aprobó la solicitud de registro de Marco Bonilla como precandidato a la gubernatura, requisito que aunque sea el único aspirante de Acción Nacional, debía cumplirse para continuar con los procesos solicitados por las autoridades electorales y así no tener inconveniente para arrancar la precampaña este próximo miércoles 2 de diciembre, día en que se prevé que el alcalde con licencia de la capital no nada más inicie campaña como abanderado del PAN, sino también como el ungido del Partido Revolucionario Institucional, el cual está a nada de firmar el acuerdo de candidatura común con Acción Nacional.

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En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la que estará de visita en esta ciudad es la jefa nacional del ONMPRI, Ariana Rejón, quien junto a la presidenta estatal de ese organismo que conglomera a las mujeres priistas, Ivón Salazar, encabezarán un evento denominado “Código Mujer: liderar con IA, activar redes y movilizar territorio”, en donde también aprovechará para reunirse con la estructura que coordinan las mujeres de la familia revolucionaria de cara al actual proceso electoral, además, previo a ese encuentro, la jefa del ONMPRI y también diputada federal, acompañará al diputado local José Luis Villalobos a la presentación de una iniciativa que busca reforma la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua, con la intención de combatir la brecha salarial de género.

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Para quienes se pusieron inquietos y hasta alzaron la ceja, resulta y acontece que el encuentro entre el exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera y Laura Fuentes, quien representa a una organización de personas con discapacidad que han exigido una y otra vez, incluso a través de protestas, que el Gobierno del Estado firme el acuerdo con la 4T que les permita recibir las llamadas “pensiones del Bienestar”, se trató de un encuentro casual en un restaurante que se ubica sobre la calle Morelos, y no una reunión con el objetivo de “operar en contra de la gobernadora”, como trascendió por parte de quienes soltaron el rumor en contra de Loera Talamantes, sin embargo, con eso de la carrera interna por la alcaldía de Chihuahua capital, cualquier movimiento, así sea un saludo, puede generar malentendidos.