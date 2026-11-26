Un fuerte accidente entre un camión de transporte de personal y un tráiler se registró en el kilómetro 11 de la carretera que conduce de Chihuahua a Parral, en sentido de Parral hacia Chihuahua, dejando como saldo preliminar una persona fallecida y 25 lesionados, varios de ellos con fracturas expuestas.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler de plataforma se encontraba detenido sobre la carretera debido a una falla mecánica, con las luces intermitentes encendidas, cuando el camión de transporte de personal se impactó por alcance contra la parte posterior de la pesada unidad.

El choque provocó que varios pasajeros quedaran atrapados entre los fierros del camión. Hasta el momento se confirma una persona sin vida, mientras que otras dos se encuentran pendientes de confirmación. Asimismo, se reportan 25 personas lesionadas, algunas con heridas de gravedad y fracturas expuestas, por lo que cuerpos de emergencia trabajan en el rescate y traslado de los afectados.