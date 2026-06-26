Localiza FEM a joven mujer que contaba con reporte de ausencia

Policías de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, localizaron sana y salva a una joven que contaba con reporte de ausencia y/o desaparición en la ciudad de Chihuahua interpuesto el 19 de junio del 2026.

Reyna Guadalupe P. C. de 24 años de edad, fue localizada este viernes 26 de junio en la colonia Laderas de San Guillermo, en la ciudad de Chihuahua, y durante la entrevista ministerial, dio a conocer que su ausencia fue voluntaria y negó haber sido víctima de algún delito.

La Fiscalía de las Mujeres agradece la difusión y socialización de las pesquisas para obtener mayor información que permiten dar con el paradero de las personas ausentes.