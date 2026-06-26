Detiene AEI a masculino con orden de aprehensión por delitos sexuales

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, cumplimentaron una orden de aprehensión girada en contra de Julián Alonso R. G., por los delitos de hostigamiento sexual, abuso sexual y violación agravada.

La detención de la citada persona de 39 años de edad fue en la colonia Centro de la ciudad de Chihuahua, y quedo a disposición de la Juez Penal del Distrito Judicial Morelos que lo requería a solicitud de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

Será llevado a la audiencia en donde esta representación social se formulará imputación en su contra por las agresiones sexuales cometidas en perjuicio de una menor de edad.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).