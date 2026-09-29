Más allá del cáncer: llaman a acompañar a las mujeres durante su lucha

El cáncer de mama no solamente representa una batalla médica para quienes lo padecen; también puede transformar por completo la economía, la dinámica familiar y la vida de quienes acompañan a una mujer durante el tratamiento, advirtió Mónica Meléndez, titular del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).

En el marco del Octubre Rosa, la funcionaria señaló que Chihuahua enfrenta un escenario que obliga a reforzar las acciones de prevención, al recordar que, de acuerdo con cifras del INEGI correspondientes a 2024, el estado registró una tasa de mortalidad por cáncer de mama de 27.6 mujeres por cada 100 mil, frente a 18.7 a nivel nacional.

Meléndez explicó que el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial, en la que intervienen aspectos biológicos, hereditarios, reproductivos y relacionados con el estilo de vida; sin embargo, destacó que la detección oportuna representa una herramienta fundamental para identificar posibles alteraciones y recibir atención médica.

“Muchas veces se habla del tema médico, se habla de la enfermedad, pero hay todo un ecosistema o todo un entorno que se afecta”, señaló la titular del IMM, al destacar que algunas familias llegan incluso a comprometer su patrimonio para cubrir los gastos derivados de los tratamientos.

Por ello, el Instituto Municipal de las Mujeres anunció una serie de actividades durante octubre que buscan ir más allá de la tradicional iluminación rosa y promover acciones concretas de prevención. Entre ellas se encuentra una feria de servicios que se realizará el 1 de octubre en la Plaza de Armas, a partir de las 16:30 horas, donde se entregarán vales gratuitos para mastografías a mujeres que los requieran.

Durante la jornada también habrá servicios de atención médica general, tamizajes, revisión dental, donación de cabello y entrega de gorros, además de la participación de Grupo Reto, organización que acompaña a mujeres que enfrentan cáncer de mama.

Las actividades concluirán a las 19:00 horas con la iluminación de edificios del Centro Histórico, acto en el que participarán mujeres sobrevivientes y pacientes que compartirán sus testimonios.

Meléndez también invitó a la población a participar en la clase de yoga con causa “Fluir en Rosa”, cuya recaudación será destinada a Grupo Reto para apoyar a mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Finalmente, hizo un llamado a convertir la prevención en una responsabilidad compartida y pidió a las familias preguntar a las mujeres cercanas si ya se han realizado sus revisiones.

“Quienes tengan a una mujer cerca en casa, preguntarle si ya se revisó, si ya se checó”, exhortó.