Maru y panistas arropan a Bonilla-Ariadna, otra vez vs la Góber-Acomodo de calabazas azules-IEE, de 23 a 5 municipios

Ante más de 15 mil personas, a decir de los organizadores, Marco Bonilla tomó protesta este sábado como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, lo que eventualmente lo convertirá en candidato del PAN a la gubernatura. En pleno Centro de Ciudad Juárez, considerado como bastión morenista, los panistas pintaron de azul la frontera y con el lema de que “Juárez no tiene dueño”, se propusieron en dar la batalla en el 2027. En compañía de la dirigente estatal Daniela Álvarez y la gobernadora Maru Campos, el líder nacional Jorge Romero le tomó protesta a Bonilla, quien se comprometió a continuar con el legado de la Góber y acelerar en las necesidades que todavía existen en Juárez y en el resto del estado. Además de los líderes antes mencionados, el alcalde con licencia de la capital estuvo arropado por diputados locales y federales, funcionarios y aspirantes, así como por miles de panistas que se dieron cita para presenciar el acto que unge a Marco como el encargado de crear y amarrar las estructuras necesarias para su candidatura.

Ahora lo que viene es precisamente eso, buscar los acuerdos y las alianzas con la sociedad civil y otros partidos políticos, en especial el PRI, con la mira puesta en crear un bloque que le haga frente al morenismo y la 4T. Se vienen giras por todos los municipios y reuniones aquí y allá, pues el 2 de diciembre inician las precampañas, y para entonces, tanto Bonilla como el PAN deberán estar listos para la guerra electoral que se viene.

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Mientras eso sucedía el sábado en la frontera, en CDMX, el coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, también tomó protesta oficialmente como el eventual candidato de Morena y sus aliados a la gubernatura, evento en el que la dirigente nacional Ariadna Montiel hizo lo propio con él y los otros 16 coordinadores, a pesar de que en algunos estados las fracturas internas continúan latentes, como es el caso de Michoacán y Nuevo León. Además, ayer la exsecretaria del Bienestar y actual jefa nacional morenista, arremetió en contra de la gobernadora Maru Campos por acudir a la toma de protesta de Marco Bonilla como coordinador del PAN, lo que fue secundado por Pérez Cuéllar, sin embargo, los comentarios en contra no se hicieron esperar, pues mientras Ariadna y Cruz criticaron la actitud de Maru como “jefa de campaña”, el respetable les recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum actúa como jefa de partido cada mañanera y en cada evento en el que se para, además y por supuesto, que el mote de “narcopartido” se lee una y otra vez cada que Montiel postea en sus redes sociales.

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En donde continúa el acomodo de calabazas es en la carrera interna del PAN por la alcaldía de Chihuahua capital, y es que el viernes y con la mira puesta en privilegiar la unidad, los que se reunieron son el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, los cuales se registraron en su momento para abanderar la causa panista en la capital. Todo indica que Falomir ya también se sumó al proyecto de De la Peña, pues la frase que éste último utilizó para revelar el encuentro podría no dejar lugar a dudas: “gracias por el tiempo y la voluntad de sumar esfuerzos para defender Chihuahua y recuperar a México”.

Al día siguiente, De la Peña estuvo presente en la toma de protesta de Marco Bonilla como futuro candidato del PAN a la gubernatura, y ahí, el todavía secretario General de Gobierno se tomó la foto con el dirigente nacional Jorge Romero y el secretario de Acción Política del CEN, Santiago Taboada, además del apoyo que recibió por parte de la jefa nacional de Acción Juvenil, Daniela Aguilar. Todavía en la carrera interna se mantienen la diputada federal Manque Granados y los exfuncionarios estatales Rafa Loera y César Jáuregui, quienes al igual que Santiago, están en espera de la decisión del Comité Ejecutivo Nacional respecto al proceso interno, el cual ya no tarda en soltar la noticia.

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Sin decir agua va y en un movimiento que tomó a varios por sorpresa, el viernes la gobernadora Maru Campos designó a Gilberto Loya como nuevo encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado en lugar de Francisco Sáenz, mientras que al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fue designado Luis Aguirre. Es así que con el proyecto de Fiscalía autónoma todavía en veremos en el Poder Legislativo, la Góber se les adelantó y aunque todavía eso está en pausa, por lo pronto Loya Chávez ya tomó las riendas de la FGE.

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En donde fue tal la presión por andar queriendo enfundarse en trajes de legisladores, tanto que metieron reversa y al final fue aprobado un proyecto bastante descafeinado comparado al original, es en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Después de que el jueves las dirigencias estatales de prácticamente todos los partidos políticos, denunciaron la intención del IEE de imponer candidatas en 23 municipios, a pesar de que se cumple ya con la paridad de género, derivó en una polémica que llevó a la presidenta de ese órgano electoral, Yanko Durán, a reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado tras el llamado hecho por su presidente, Arturo Medina, un encuentro en donde la tensión estuvo al por mayor.

Así que después del descontento mostrado y tras las acusaciones, en especial de priistas y panistas, de que el IEE buscaba imponerse y violentar la vida interna de los partidos políticos, es que la noche del sábado, el Consejo General optó por reducir de 23 a cinco municipios donde los partidos deberán postular sí o sí a mujeres a las respectivas alcaldías. Se trata de los municipios de Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Janos y Nonoava, en donde no debería ya haber bronca alguna, con excepción de Camargo, en donde las cartas fuertes de Acción Nacional no son precisamente féminas, así que por ahí es probable que se venga alguna impugnación.