Suspenderán este lunes el servicio de Transporte Adaptado

El Servicio de Transporte Adaptado para Personas con Discapacidad suspenderá operaciones este lunes 12 de octubre, con motivo de la conmemoración de la fundación de la ciudad de Chihuahua.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, informó que la medida responde a la disminución de actividades durante esa fecha y aclaró que se trata de una suspensión excepcional.

El servicio se reanudará el martes 13 de octubre en su horario habitual.

El funcionario agradeció la comprensión de las y los usuarios y reiteró el compromiso de la dependencia de ofrecer transporte digno, seguro, gratuito y accesible para las personas con discapacidad en la ciudad de Chihuahua.