Alertan por lluvias en la región sur del estado debido al huracán Simón; máxima será de 32°C en la ciudad de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva, ante las lluvias que podría generar la nubosidad asociada al huracán Simón durante las próximas horas en la región sur del estado.

Este lunes, las precipitaciones serán de moderadas a puntualmente fuertes, con acumulados de 25.1 a 50 milímetros en Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara y Matamoros, municipios que permanecen en alerta naranja.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

En Chihuahua capital hoy se prevé un día cálido, con temperatura máxima de 32 grados centígrados.