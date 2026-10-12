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En Guatemala, una adolescente despierta dentro de su ataúd horas después de ser dada por muerta

En Guatemala, una adolescente dejó atónitos a sus familiares al abrir los ojos dentro del ataúd durante su velorio en la aldea El Jocote, en el municipio Sacapulas (Quiché).

Su padre relató que la joven dejó de respirar camino al hospital, por lo que consideró que había fallecido sin llegar al centro médico.

Durante el velorio, varias horas después de que fuera dada por muerta, la adolescente reaccionó. No existe diagnóstico médico que confirme su muerte ni se ha establecido qué ocurrió.

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