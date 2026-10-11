Emite Protección Civil alerta preventiva por lluvias en el sur de Chihuahua

– _Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara y Matamoros se encuentran en alerta naranja_

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva, ante las lluvias que podría generar la nubosidad asociada al huracán Simón durante las próximas horas, en la región sur del estado.

Este domingo se pronostican precipitaciones de dispersas a moderadas, con acumulados de 5.1 a 25 milímetros (mm), en las zonas suroeste, sur y noreste.

Entre los municipios con mayor probabilidad de precipitaciones se encuentran Guadalupe y Calvo, Balleza, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

Para el lunes serán de moderadas a puntualmente fuertes, con acumulados de 25.1 a 50 milímetros en Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara y Matamoros, municipios que permanecen en alerta naranja.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.