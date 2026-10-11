Supervisa SCOP avances en la construcción del puente Palestina y Fuerza Aérea

El secretario Jorge Chanez y su equipo técnico recorrieron la obra para constatar el progreso simultáneo en muros, columnas y rampas de acceso.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informa que el titular de la dependencia, Jorge Chanez, encabezó un recorrido de supervisión en los trabajos del nuevo paso superior vehicular ubicado en el cruce de Palestina y Fuerza Aérea, con el objetivo de verificar el correcto desarrollo y la calidad de esta importante obra.

Durante la visita de inspección, se revisaron los diferentes frentes que mantienen labores activas, destacando el progreso en el colado y armado de los muros de soporte, así como el detallado de las columnas principales. Además, se constató el avance en la instalación de escamas de tierra armada para dar forma a las dos rampas de acceso, y se supervisaron las adecuaciones subterráneas que se realizan de manera coordinada con personal de la CFE.

La SCOP agradece de ciudadanía la paciencia y comprensión de las familias chihuahuenses ante los inconvenientes temporales que generan estas labores. Asimismo, invita a las y los automovilistas a manejar con precaución, respetar la señalización vial y seguir las indicaciones del personal de obra para cuidar la seguridad de todas y todos en la zona.