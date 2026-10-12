Brewers remontan a Dodgers y pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Milwaukee Brewers protagonizaron una remontada frente a los Los Angeles Dodgers este domingo 11 de octubre, en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de MLB 2026, celebrado en el American Family Field, donde los locales llegaron a la novena entrada con ventaja de 2-1.

El enfrentamiento comenzó con el dominio de los Dodgers, que tomaron la delantera gracias a un imparable productor de Andy Pages. Sin embargo, Milwaukee respondió con un cuadrangular de Brice Turang y posteriormente consiguió darle la vuelta a la pizarra con un sencillo de Luis Lara.

El conjunto dirigido por Pat Murphy encontró la manera de hacerle daño a Tarik Skubal, uno de los lanzadores más destacados de las Grandes Ligas, en un duelo marcado por el pitcheo y las oportunidades ofensivas desperdiciadas.