Maru y la Feria de San Marcos-Encuestitis al acecho-Álvaro Bustillos le entra al ruedo-Diputadas de Morena, aún en vilo

A unas horas de que el Palacio de Gobierno de Chihuahua sea sede para la presentación de la Feria de San Marcos, evento en que la gobernadora Maru Campos será la anfitriona de su homóloga de Aguascalientes, Tere Jiménez, ayer la Góber chihuahuense acompañó a la jefa del Ejecutivo hidrocálido a la Ciudad de México, en donde se llevó a cabo la presentación oficial del programa de la Feria más famosa del país, la cual se realizará del 18 de abril al 10 de mayo y en la cual Chihuahua será estado invitado, razón por la que Maru estuvo en primera fila con la gobernadora de Aguascalientes, lo que será replicado esta noche a las 19 horas, cuando la sede del Ejecutivo chihuahuense sea el escenario donde Maru Campos y Tere Jiménez encabecen este evento que conglomerará a la crema y nata de la política y el empresariado.

******

Los que andan un tanto inquietos son algunos panistas que les cayó el rumor de que, al igual que los morenos, las candidaturas podría definirse a través de encuestas. Y la bronca no son las encuestas en sí, los malosos nos dicen que el problema sería que las realizaría Massive Caller, la encuestadora de Carlos Campos, quien ya tiene un pasado de acomodar números de acuerdo a intereses políticos, y para muestra lo sucedido con las que presentó en el proceso electoral del 2024, cuando ponía a la excandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, casi en empate técnico con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien al final ganó los comicios de manera contundente, razón por las que algunos aspirantes azules están intranquilos que si de ser así el proceso de selección, dichas encuestas salgan cuchareadas y terminen por beneficiar al que ponga más en la mesa de esa encuestadora que en los últimos años ha ganado notoriedad, ya sea por angas o por mangas.

Por lo pronto, los panistas traen muy en mente que la unidad deberá prevalecer por encima de todo, sin embargo, también pretenden hacer notar que la elección de candidatos para el 2027 deberá ser un proceso transparente y de piso parejo, motivo por el que ya comenzaron a moverse las fichas de que si va a ser a través de encuestas, que sean varias y no una sola las que determinen quiénes son los que irán en la boleta.

******

Ya que mencionamos las encuestas, quien ya de plano le entró a la dinámica de las mismas es el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, pues esta semana ha sido una constante las llamadas y mensajes a celulares en los que avisan que el líder ganadero podría ser candidato ya sea independiente o a través de algún partido político, lo que sin duda levantó polvareda entre los grillos locales, ya que con esto se demuestra que Bustillos ha levantado la mano para el proceso electoral venidero, no por nada se le ha visto muy movido en eventos grillos aquí y allá.

******

Otro que también pidió no lo descarten con miras al próximo proceso electoral es el diputado local del PAN, Carlos Olson, quien anoche presentó su informe legislativo en el Teatro de la Ciudad, en donde estuvo flanqueado por la dirigente estatal Daniela Álvarez y el coordinador de la bancada en el Legislativo local, Alfredo Chávez, así como por varios colegas diputados que acompañaron a Olson San Vicente, como lo es el coordinador de los diputados priistas, Arturo Medina. Ahí, Carlos Olson, famoso por ser de los más férreos defensores de la doctrina panista, dijo estar listo para lo que sigue, por lo que varios lo vieron como un destape para el 2027 en lo que Acción Nacional lo quiera utilizar.

******

Quien continúa en el proceso de presentación de pruebas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, es la diputada local Rosana Díaz, la cual se dice está tranquila de que el morenismo no le cobre caro su ausencia al momento de votar el dictamen que le abrió la puerta a un crédito por parte del Gobierno del Estado, ausencia que derivó en que fueran interpuestas denuncias en su contra en lo que se consideró una especie de traición hacia la 4T. Así que apenas y concluya el proceso, ya sea que la absuelvan o la expulsen de las filas morenistas, la legisladora juarense citará a una rueda de prensa para oficializar la resolución de la CNHJ, la cual está haciendo lo propio con la maestra Edith Palma, la otra diputada morenista que se ausentó en el momento de aquella votación.