Maru y el encuentro panista en Juárez-Estrategia: entre lealtades y descartes-Marco Bonilla se reúne con Adriana Fuentes-Briguite visita a Ariadna

Ayer después de encabezar la inauguración de Frigostar en Juárez y de reunirse con Katharine Beamer, cónsul general de Estados Unidos en esa fronteriza ciudad, la gobernadora Maru Campos cerró su visita con un encuentro muy azul, al que fueron convocados liderazgos panistas tanto juarenses como capitalinos. La Góber se reunió con el alcalde de Chihuahua y coordinador político estatal del PAN, Marco Bonilla, futuro candidato a la gubernatura, con la dirigente estatal Daniela Álvarez y su antecesor en el puesto, Gabo Díaz, así como con el dirigente del Comité Directivo Municipal, Ulises Pacheco y el secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional, Luis Olmedo, quien desde hace meses trae como prioridad el estado de Chihuahua dentro de la estrategia del CEN a cargo de Jorge Romero. Por supuesto que el tema principal es la batalla electoral que se les viene a los panistas, misma que está próxima a comenzar y que en los últimos días, a través de una serie de decisiones, los ha colocado nuevamente en la pelea por retener la gubernatura y las principales ciudades del estado, además de que según recientes encuestas, ya se dieron cuenta que no todo está perdido en Ciudad Juárez como la narrativa de Morena pretende hacer creer.

Lo destacable también fue el cierre de filas en torno al proyecto de Marco Bonilla y el apoyo total que trae por parte de la Gobernadora, y aunque el proceso interno por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital pudiera ser lo que desentona respecto a la unidad panista, lo cierto es que la estrategia de Maru le ha rendido frutos: los supuestos destapes anticipados y el presunto favoritismo hacia uno u otro aspirante le ha permitido depurar quiénes sí están de su lado y con ello calar lealtades. El lunes estuvo flanqueada por el coordinador de los diputados locales, Alfredo Chávez y el titular de la JMAS capitalina, Alan Falomir, mientras que ayer la diputada federal Manque Granados la acompañó muy de cerca en su gira juarense, tres suspirantes a la Presidencia Municipal que continúan cercanos a Maru a pesar de la cizaña mediática respecto a un dizque dedazo hacia el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien también anduvo en esa gira. La decisión sigue firme, el candidato o candidata del PAN a la alcaldía de la capital saldrá de una encuesta operada por el CEN, y de acuerdo a los números actuales, desde ahí sí ya se pueden ir haciendo apuestas.

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Así que tras la encerrona de anoche con su equipo político más cercano, este día la gobernadora Maru Campos emprenderá una nueva gira de trabajo por cinco municipios del estado. La Góber estará hoy en Madera, en donde entregará las nuevas instalaciones de la Secundaria Estatal 3029 y también visitará la Unidad Básica de Rehabilitación, para después trasladarse al municipio de Temósachic, en donde hará entrega de una estancia infantil y de un comedor móvil que beneficiará a los más de seis mil habitantes que viven en el municipio, gira que este día concluirá en Cuauhtémoc, en donde la jefa del Ejecutivo pernoctará para mañana jueves realizar la entrega de aulas y el arranque de obras en un jardín de niños, así como la visita al Centro de Rehabilitación Integral. Dicha gira concluirá en los municipios de Bachíniva y Santa Isabel, en donde Maru también dará el banderazo inicial de varias obras que el Gobierno del Estado tiene preparadas para sus habitantes.

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Para no dejar ecos de lo ocurrido ayer en Juárez con los panistas y antes de reunirse con la gobernadora Maru Campos y los liderazgos azules, el que se reunió con Adriana Fuentes, empresaria y senadora suplente, es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, futuro candidato del PAN a la gubernatura. Fue la también exdiputada priista quien reveló el encuentro a través de sus redes sociales, en donde destacó el buen trabajo de Bonilla al frente de la capital y afirmó que será el próximo gobernador de Chihuahua, y es que Fuentes Téllez, desde hace ya varios meses, ha sido una de las principales impulsoras del proyecto de Bonilla, misma que le organizó varios eventos con organizaciones de la sociedad civil y empresariales cuando todavía no se sabía a ciencia cierta que Marcó sería el elegido, así que para amarrar más esa alianza, es que el coordinador político estatal del PAN visitó a la poderosa empresaria.

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La que también tuvo gira de trabajo es la dirigente estatal de Morena, Briguite Granados, la cual fue convocada a la CDMX por la jefa nacional de ese partido político, Ariadna Montiel, con quien tal parece que ha limado asperezas luego de los choques internos cuando ésta última era la secretaria del Bienestar. A la reunión acudieron todos los dirigentes estatales del morenismo, encuentro en el que revisaron los trabajos territoriales que cada uno ha llevado a cabo en sus respectivos estados, y es que pronto, posiblemente los primeros días del mes que viene, se conocerán los resultados de las encuestas que determinarán quiénes serán los candidatos de la 4T a las 17 gubernaturas que estarán en disputa, y aquí en Chihuahua hay de dos sopas: Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Juárez o la senadora, también con licencia, Andrea Chávez. Se viene fuerte, motivo por el que la dirigente nacional de Morena llamó a sus jefes estatales.

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Quienes también se preparan para dar el banderazo al proceso electoral venidero son los integrantes del Consejo General del IEE, el cual preside Yanko Durán, tan es así que ayer, la presidenta del Instituto Estatal Electoral encabezó una reunión de trabajo con representantes de los partidos políticos que participarán en la contienda, en donde los consejeros les presentaron el Sistema de Registro de Candidaturas, mismo que les permitirá registrar y validar candidaturas de manera más ágil y segura, con el objetivo de que no se salten las reglas electorales. Por lo que así como las cúpulas de los partidos ya andan aceitando la maquinaria, el árbitro de la contienda también está haciendo lo propio, pues el 2027 ya está a la vuelta de la esquina y con él, la madre de todas las batallas.