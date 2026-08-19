“Dista mucho de estar controlado”: OMS emite nueva alerta por brote de ébola

La Organización Mundial de la Salud ratificó esta jornada que, a tres meses de la identificación del primer caso, el brote de ébola en la República Democrática del Congo “sigue siendo una emergencia de salud pública de preocupación internacional”, según informara el director de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En su intervención ante el Comité de Emergencias de la OMS, el funcionario destacó que la epidemia, que suma ya casi 5.000 infectados y más de 2.300 fallecidos, “dista muy lejos de estar bajo control”, consigna EFE. A ello sumó dificultades en la identificación de las cadenas de transmisión.