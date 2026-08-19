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Robot chino rompe el récord de Usain Bolt… y se estrella contra una caja eléctrica al no poder frenar

Un robot bípedo de la firma china Unitree batió el récord humano de los 100 metros al superar la marca de velocidad punta de Usain Bolt: alcanzó 12,66 m/s, frente a los 12,42 m/s (44,72 km/h) del jamaicano.

En las imágenes, la máquina completa el recorrido, pero al no poder frenar de forma controlada termina estrellándose contra una caja eléctrica al final de la pista.

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