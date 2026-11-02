Maru y ‘Alito’-Alianza PAN-PRI, concretada-MC, “fuchi” al tricolor-Cruz llama a la unidad

Además de para rendir cuentas, el Informe de Alex Domínguez sirvió para más cosas, como por ejemplo el amarre de la alianza entre el PRI y el PAN. La presencia del jefe nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas y la de la gobernadora Maru Campos, no dejó lugar a dudas de que ambas fuerzas políticas irán juntas en la próximo contienda electoral. Según nos cuentan los malosos, ‘Alito’ y Maru también se reunieron en privado por un espacio de poco más de una hora, encuentro del que ambos salieron contentos y en donde a decir de los más enterados, el tema principal fue precisamente la alianza y también la estrategia que tanto tricolores y azules aplicarán para lo que se viene.

Así que será en los próximos días cuando se revelen los acuerdos logrados entre el jefe priista y la panista número uno del estado, pero lo que sí se supo es que ‘Alito’ instruyó a los del partido tricolor a apoyar con todo a la Gobernadora, sobre todo ante los embates de Morena, en especial después de la detención del exfiscal César Jáuregui, caso que no espantó al líder nacional del PRI, al contrario.

Además, esa unidad que ya traen priistas y panistas se notó bastante durante el evento de Alex, que como diputado federal y dirigente estatal del PRI, reunió a los principales líderes de ambos partidos, pues ahí anduvo en primera fila su colega del PAN, Daniela Álvarez; la presidenta del Congreso del Estado, Joss Vega, entre otros legisladores de Acción Nacional, mientras que por el Revolucionario Institucional se apersonaron los meros meros de la familia revolucionaria, entre los que resaltan los diputados locales Arturo Medina, coordinador de la bancada, Memo Ramírez y José Luis Villalobos, éste último, uno de los que anduvo muy de cerca con ‘Alito’ todo lo que duró su tour por Chihuahua.

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El que de plano no pudo estar presente, y no porque no quisiera, sino porque se lo recetó el doctor, es uno de los principales impulsores de esta alianza PAN-PRI, hablamos del eventual candidato a la gubernatura de ambos partidos, Marco Bonilla. Resulta que el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, se vio obligado a frenar su actividad política debido a un problema de salud, y es que un resfriado mal atendido que derivó en una infección de oído, terminó por provocarle una parálisis facial parcial, así que para evitar mayores complicaciones, Bonilla informó que le hizo y hará caso al médico, por lo que estará fuera de circulación unos días hasta recuperarse por completo y entonces sí, retomar las giras por todos los municipios del estado.

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Pero no todo fue miel sobre hojuelas para ‘Alito’ Moreno durante su visita, ya que otra vez y por enésima ocasión, los de Movimiento Ciudadano volvieron a rechazar su oferta de aliarse con el PRI y el PAN, al argumentar que el partido tricolor representa “la vieja política” y las “transas” que les cacharon en el pasado, lo que obviamente provocó que ‘Alito’ los volviera a llamar paleros del régimen morenista, pues saben bien que solos, los naranjas no ganan ni a las canicas y si bien les va retendrán los poquísimos municipios que gobiernan y chance las dos curules “pluris” del Congreso, en cambio en alianza todo sumaría, pero al parecer eso de “querer” Chihuahua nomas está en el discurso.

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Los que también anduvieron en lo suyo son los morenistas, y es que este fin de semana, el coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó una Asamblea por la Unidad y la Soberanía en Ciudad Juárez, en donde reunió a militantes y simpatizantes, así como algunas diputadas locales de Morena, entre ellos María Antonieta Pérez, Jael Argüelles, Magdalena Rentería y Elizabeth Guzmán, sin embargo, con todo y que fue una reunión de unidad, los que siguen brillando por su ausencia son los seguidores de Andrea Chávez, coordinadora municipal de la 4T en Ciudad Juárez, quien se mantiene alejada de los eventos que encabeza Cruz.