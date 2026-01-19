Maru, Gil y la seguridad-Recula el PT-Entrevistas por la CEDH-Bonilla y el homenaje a Barrio

Previo a la reunión de la Mesa de Seguridad que se realizará como cada lunes en Palacio de Gobierno, anoche la gobernadora Maru Campos se reunió en privado con el titular de la SSPE, Gil Loya, precisamente para revisar y analizar los avances y logros en esa materia, así como la estrategia que el Estado mantiene en coordinación con autoridades federales, en especial luego de que los índices han disminuido en municipios serranos en lo que van del presente año. Fue la Góber quien informó del encuentro con su secretario de Seguridad, la cual resaltó que aunque sea domingo o cualquier otro día de guardar, en lo que respecta a ese rubro la chamba no se detiene.

******

Lo que tampoco se detendrá, al menos en el papel y según lo acordado este fin de semana, es la alianza que existe entre el PT, Morena y el régimen de la 4T, pues a pesar del amague que el jueves pasado lanzó el coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, de que había disgusto con la propuesta que cocina la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el que de inmediato fue llamado a cuentas es el líder nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, el cual se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con quien se comprometió a que los legisladores federales de su partido apoyarán la reforma ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así que la esperanza de que la reforma electoral no pase debido al descontento petista tal parece que es historia, y que todo quedó en una postura un tanto desafortunada para la cúpula de la PT, la cual de inmediato fue llamada a tocar base y comprometerse a que sí o sí, sus votos se sumarán a los de Morena para abrirle paso a esta reforma político-electoral que el PRI y el PAN han calificado como la Ley Maduro, debido a lo que consideran ya otro nivel de autoritarismo por parte del régimen para quedarse con las instituciones electorales y perpetuarse en el poder.

******

Este lunes continúa en el Congreso del Estado el proceso de selección de la persona que presidirá la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, luego de que el viernes, la Junta de Coordinación Política aplicara el primer filtro para quienes se registraron, lo que permitió que sean 18 las mujeres y hombres que continuarán dicho proceso, quienes entre hoy y mañana participarán en la etapa de las entrevistas. Así que este lunes a las 9 horas, integrantes de la JUCOPO entrevistarán a nueve de los aspirantes en el siguiente orden: Rafael Sánchez Martínez; Laura Gurza; Lilia Lizeth Durán Nevárez; Fryda Licano; Gildardo Félix Durán; Eduardo Antonio Sáenz Frías; Claudia Cristina Gurrola Díaz; Yuliana Rodríguez González y Silvia Ruiz Mijares, mientras que mañana tocará el turno a nueve aspirantes más.

******

Ya que andamos con temas legislativos, una iniciativa que sigue en la congeladora a pesar de la buena intención y el alcance social que tiene, es la propuesta por la diputada Alma Portillo para crear el Sistema Estatal de Cuidados, con lo cual la legisladora de Movimiento Ciudadano busca que se funde toda una red que permita a familiares de personas que requieren de cuidados especiales, que van desde niños hasta adultos mayores, continuar con sus actividades laborales sin que el hecho de tener que permanecer al lado de sus familiares, les impida continuar con sus metas de vida. Sin embargo, la iniciativa para crear la Ley del Sistema Estatal de Cuidados que la parralense presentó en octubre del año pasado, sigue en la congeladora legislativa y olvidada por la mayoría parlamentaria.

******

Tal como adelantó desde hace días, el que anduvo el fin de semana en Ciudad Juárez para participar en las exequias del exgobernador Pancho Barrio, es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, quien fue uno de los impulsores del homenaje que se le realizó al exgobernador de Chihuahua, figura insignia del panismo local y nacional que falleció el pasado 30 de diciembre. Bonilla Mendoza acompañó a familiares de Barrio y desde Juárez destacó la influencia política del exgobernador, protagonista de aquel Verano Caliente en 1986 que catapultó al PAN como una férrea oposición que en la actualidad debería ser tomada de ejemplo.

******

Y si del alcalde Marco Bonilla se trata, seguro está que los deportistas chihuahuenses podrán lograr varias medallas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028, pues ayer de nueva cuenta refrendó su apoyo al deporte con el lanzamiento de la convocatoria para la beca deportiva 2026 que el Gobierno Municipal entrega a los talentos que solicitan el beneficio. Este empuje viene desde la primer administración de Bonilla y los frutos son palpables, tan solo en los juegos organizados por la CONADE en el 2025, de las 192 medallas que obtuvo la delegación de Chihuahua, 92 fueron alcanzadas por representantes de la capital, hazaña que también lograron en el 2024, donde de 142, 82 las trajeron atletas de la capital.