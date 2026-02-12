Maru Campos y Tere Jiménez destacan resultados de gobiernos humanistas

La Feria de San Marcos es una oportunidad para enviar un mensaje de unidad y esperanza

En el marco de la presentación oficial de Chihuahua, como invitado especial a la tradicional Feria de San Marcos, de Aguascalientes, la gobernadora Maru Campos destacó que ambas entidades son dirigidas por proyectos auténticamente humanistas.

“Nuestros estados están unidos comercial y culturalmente, y esa conexión sigue viva en el presente”, sostuvo durante la ceremonia que se desarrolló en el Patio Central de Palacio de Gobierno, con la presencia de la mandataria aguascalentense, Tere Jiménez.

Afirmó que ambos gobiernos ponen a la persona en el centro de sus acciones y han dado resultados visibles para su gente: “Gobiernos que levantan infraestructura sólida e instituciones fuertes; que apuestan por el talento joven y el Estado de Derecho”, añadió.

Maru Campos destacó que esta invitación representa una oportunidad para enviar un mensaje de unidad y esperanza al país, al considerar que las tradiciones deben construirse desde la unidad y no desde la confrontación.

“Aguascalientes cuenta con Chihuahua, nos une la historia y ahora nos une una visión compartida”, expresó.

Por su parte, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, informó que la Feria se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo de 2026, periodo en el que se prevé la asistencia de aproximadamente 8 millones de visitantes y la realización de más de 1,800 eventos en un perímetro superior a las 93 hectáreas.

Detalló que la edición contará con foros artísticos internacionales, exposiciones agroalimentarias, ganaderas e industriales, además de espacios culturales, deportivos y gastronómicos.

Como estado invitado, Chihuahua contará con un pabellón para promover su cultura, artesanías, gastronomía, turismo y vocación productiva.

En el evento además estuvieron presentes el presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Turismo, Edibray Gómez; legisladores locales y federales, integrantes del gabinete estatal y representantes de organismos empresariales.

un