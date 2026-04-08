Maru Campos supervisa avances en materia de salud y cobertura de MediChihuahua

La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Salud, Gilberto Baeza, a fin de supervisar los avances en la dependencia, así como el presupuesto destinado para garantizar el abasto de medicamentos.

Durante el encuentro, la mandataria dio seguimiento puntual al progreso en cuanto a la cobertura médica-hospitalaria a través de MediChihuahua en los 67 municipios.

Además, se analizaron las estrategias para continuar con las metas de infraestructura planteadas para los diferentes espacios de salud de la entidad, al igual que fortalecer al personal que brinda servicio a la población.

La Gobernadora instruyó al titular de la dependencia a continuar con las labores y el esfuerzo, con el objetivo de hacer llegar un sistema de salud digno a todos los rincones del estado en beneficio de las y los chihuahuenses.

Desde su creación en 2024, MediChihuahua ha registrado un incremento sostenido en su cobertura, y al corte del 31 de marzo de 2026 suman 559 mil 956 credenciales emitidas en todo el estado. Destaca también la incorporación de más de 16 mil nuevos beneficiarios en el último mes, que ya reciben servicio médico oportuno, gratuito y de calidad.