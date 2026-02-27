Maru Campos arranca estrategia conjunta en la comunidad de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo

La gobernadora Maru Campos y autoridades de los tres niveles de Gobierno se reunieron en el poblado de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, donde pusieron en marcha una estrategia conjunta para atender de manera integral a la comunidad.

Con este objetivo se estableció un Centro de Coordinación a través del cual se implementaron de forma inmediata, acciones encaminadas a la atención de las y los habitantes, con estricto apego a la protección de los derechos y la dignidad humana.

Las primeras actividades que tienen como finalidad garantizar la seguridad de los pobladores de la región, hoy ya se realizan con la presencia permanente, operativos y patrullaje por parte de la SEDENA, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Además, por medio de las diversas dependencias gubernamentales, ya se trabaja en la dispersión de apoyo humanitario como despensas, cobijas, material de limpieza, kits de higiene personal, así como atención médica, vinculación laboral y escolar.

Las labores conjuntas continuarán con la intención de brindar seguridad y acompañamiento a las familias, así como restablecer sus derechos de manera integral.

Dicha reunión contó con la presencia de los representantes de la SEDENA, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego.