Mariana Ochoa es la ganadora absoluta de la La Casa de Los Famosos México 2026

El reality show que paralizó a todo el país finalmente ha llegado a su fin. Después de semanas de intensas estrategias, nominaciones cardíacas, alianzas inquebrantables y momentos que se convirtieron en el tema de conversación de cada mañana, La Casa de los Famosos México apagó sus luces. La expectativa era máxima, y los millones de espectadores que siguieron el minuto a minuto a través de la transmisión 24/7 y las galas estelares por fin conocen el desenlace de esta emocionante aventura.

El camino no fue fácil para ninguno de los finalistas, quienes tuvieron que lidiar con el aislamiento, las complejas dinámicas de la jefa y el constante juicio del público. Sin embargo, los votos de la audiencia hablaron de manera contundente para coronar a la celebridad que supo ganarse el corazón de los televidentes con su carisma, honestidad y juego limpio.

Tras una noche llena de nostalgia, videos con los mejores momentos y la última pasarela por el jardín, la gala conducida por Galilea Montijo alcanzó su punto máximo al revelar la decisión del público: Mariana Ochoa.

El éxito del nuevo habitante coronado no fue una coincidencia. Desde las primeras semanas, su participación generó una enorme conversación en redes sociales, donde los fanáticos crearon tendencias diarias y organizaron masivas campañas de votación. A diferencia de otros competidores que apostaron por la confrontación directa, la estrategia del triunfador se basó en la lealtad a su equipo y en momentos genuinos de comedia que aligeraron la tensión dentro del encierro.

Este triunfo no solo representa el cariño del público, sino también la obtención del codiciado premio millonario y el reconocimiento como la figura más relevante de la televisión de realidad en la actualidad mexicana.