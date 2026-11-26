La iniciativa presidencial busca dotar al IMSS-Bienestar de un marco jurídico propio.

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum envió este miércoles a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley de servicios de salud del IMSS-Bienestar, para que su operación se sustente no sólo en un decreto, sino en una legislación propia.

En la propuesta, que se recibió durante la sesión y se turnó a comisiones, se plantea también regular el mecanismo de aportaciones federales y estatales para la prestación de servicios de salud a personas sin seguridad social en el país.

La iniciativa también propone reducir los requisitos para obtener la cédula de médico especialista, al reconocer el diploma de especialidad emitido por instituciones oficialmente reconocidas como documento suficiente para su expedición.

Actualmente, los médicos tienen que solicitar previamente la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas para que se les reconozca la especialidad, lo cual dificulta su integración al sistema de salud.

En la exposición de motivos, Sheinbaum explica que con la nueva ley se refuerza el papel de la Secretaría de Salud como encargada de la política pública en la materia y que el IMSS-Bienestar tendrá a su cargo la prestación gratuita de servicios de salud, lo cual “resuelve la fragmentación institucional al establecer una autoridad central responsable” de la prestación de dichos servicios.

La iniciativa incluye cambios a la Ley General de Salud para que la Secretaría de Salud conduzca la política nacional de prestación gratuita de servicios de salud, que sólo podrán convenirse con el IMSS-Bienestar, a fin de evitar la dispersión de sus operaciones.