Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana y presidente de Cuba durante más de cuatro décadas, marcó la historia de su país y de América Latina, y fue una de las principales figuras políticas del mundo durante el siglo XX.

Diez años después de la muerte del líder histórico de la revolución cubana, el autor de “Fidel Castro: biografía a dos voces”, Ignacio Ramonet, ensayista y académico franco-español y exdirector de Le Monde Diplomatique, recuerda la huella que dejó uno de los grandes símbolos de la lucha por la emancipación de los pueblos del sur.

Más allá de la considerable huella histórica dejada por el comandante Fidel Castro como jefe de Estado y hombre de acción, ¿qué lugar ocupa hoy su legado teórico? , ¿sigue siendo relevante?

“El legado teórico de Fidel Castro es considerable, pero me parece que todavía no se ha estudiado lo suficiente. Se ha escrito mucho sobre Fidel como jefe de Estado, estratega militar, dirigente revolucionario y actor importante de la geopolítica del siglo XX. Hubo menos interés en Fidel como pensador político.

“Sin duda, fue un hombre de reflexión. Su pensamiento nunca se encerró en un sistema doctrinal rígido, sino que se alimentó de varias grandes tradiciones: el marxismo, por supuesto, pero también la herencia independentista y antimperialista de José Martí, el nacionalismo revolucionario latinoamericano y las experiencias concretas de luchas por la liberación nacional.

“Creo que una de las grandes originalidades de su pensamiento reside precisamente en esta síntesis: haber comprendido que la cuestión social, la soberanía nacional y la emancipación de los pueblos eran indisociables. Para Fidel, no podía haber una verdadera democracia sin justicia social, ni una verdadera independencia política sin independencia económica. Esta convicción lo llevó a pensar constantemente en las relaciones entre el norte y el sur, los mecanismos de dominación económica, la deuda de los países pobres, las desigualdades internacionales y la necesidad de un nuevo orden mundial.

“También hay que destacar una dimensión esencial de su legado: su concepción profundamente internacionalista de la solidaridad.

“El compromiso de Cuba en África, especialmente en la lucha contra el apartheid, o incluso la cooperación médica internacional, ilustran esta idea de que la soberanía de un pueblo nunca debe significar la indiferencia ante la suerte de los demás.

“¿Sigue teniendo sentido ese pensamiento? Lo creo profundamente. Miremos el mundo de hoy: el retorno de las lógicas imperiales, la agravación de las desigualdades, la concentración del poder económico y tecnológico en manos de unas pocas grandes potencias y multinacionales, la crisis ecológica, las tensiones internacionales. Muchas de las preguntas que Fidel planteaba con insistencia están ahora en el centro de las contradicciones de nuestra época.

“Esto no significa, por supuesto, que todos sus análisis o respuestas puedan trasladarse mecánicamente al siglo XXI. Un pensamiento vivo debe ser examinado, discutido, confrontado con las nuevas realidades. Pero sería intelectualmente injustificable considerar que su pensamiento es simplemente cosa del pasado.

“Incluso diría que una de las grandes lecciones de Fidel Castro es haber recordado constantemente que la historia no es inevitable, que los pueblos pueden convertirse en actores de su propio destino y que ningún dominio es eterno. Esta puede ser, en definitiva, la parte más actual de su legado teórico: esa confianza fundamental en la capacidad de los seres humanos para transformar el mundo”.