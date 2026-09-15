El CJNG paga mejor a sus sicarios que el Estado mexicano a sus policías, según el Inegi

Los censos de seguridad pública de 2026 revelan que el gobierno no tiene capacidad presupuestal para competir con lo que el crimen organizado ofrece a quienes recluta en zonas de alta violencia

Alrededor de 134 mil policías en México ganan menos que los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cruzados con una nómina criminal del grupo delictivo que salió a la luz tras el abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes.

La brecha salarial, documentada en los censos nacionales de seguridad pública publicados este año, revela que 3 de cada 10 agentes estatales y municipales perciben menos de 16 mil pesos mensuales, el monto que el CJNG pagaba a sus pistoleros, libre de impuestos.

El Inegi confirma: 134 mil 275 policías ganan menos que un pistolero del CJNG

La nómina criminal incautada tras la caída de Oseguera Cervantes registra pagos de 16 mil pesos mensuales a 26 pistoleros del cártel. Esa cifra supera el salario que perciben 134 mil 275 agentes estatales y municipales en todo el país, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal publicados en 2026.

¿Cuánto gana un policía en México?

De ese universo, 90 mil 425 son policías municipales y 43 mil733 son agentes estatales con ingresos inferiores a 15 mil pesos brutos mensuales. En términos netos, sus sueldos oscilan entre seis mil 800 y 12 mil 400 pesos, según información de Milenio

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, correspondiente al primer trimestre de 2026, sitúa el salario promedio mensual de policías y agentes de tránsito en ocho mil 640 pesos, una caída de 4,23% frente al trimestre anterior. Ese promedio equivale a poco más de la mitad del pago que el CJNG destinaba a sus operadores de base.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, junto con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, estableció que el salario mensual ideal para un policía en 2026 es de 19 mil 167 pesos. La brecha entre ese piso propuesto y la realidad de decenas de miles de agentes supera los 10 mil pesos en los casos más extremos.

El Estado de México y Michoacán concentran el mayor número de policías mal pagados

El Estado de México acumula 17 mil 549 policías con salarios precarios, cifra que representa 66% de los agentes municipales de esa entidad. La misma entidad registra el mayor número de extorsiones del país: 3 de cada 10 casos nacionales ocurren ahí, según los datos del Inegi citados por Milenio.

Michoacán suma 11 mil 957 policías con ingresos por debajo del pago de un sicario del CJNG. En ese estado, la mayoría de los afectados pertenece a corporaciones estatales — siete mil 001 casos— y no municipales, una distribución inversa a la del resto del país. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) patrullan una concurrida calle en la alcaldía Álvaro Obregón, manteniendo la vigilancia en esta zona urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista continúa con Tabasco (9.728), Chiapas (9.700), Veracruz (9.243), Hidalgo(8.333), Guerrero (8.080) y Puebla (7.301). Todos atraviesan crisis de violencia activa por la disputa territorial entre grupos criminales.

Los informes semestrales de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, entregados a la Cámara de Diputados, muestran que el promedio salarial nacional no llegó a 16 mil pesos en ninguno de los períodos revisados entre 2023 y 2026. En el último informe, del 20 de noviembre de 2025 al 19 de mayo de 2026, el gobierno redujo el piso salarial “digno” propuesto a 15 mil pesos, por debajo de las metas anteriores, al reconocer que la mayoría de los estados no podía cumplir montos más altos.

Solo una entidad del país cumple con las 13 prestaciones de ley para sus policías. Veinticuatro estados tienen cobertura intermedia y siete registran, en palabras del propio informe oficial, “rezagos significativos”.

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El Sindicato Nacional de Policías exige reforma salarial ante el Senado

Edgard, policía municipal de Xonacatlán, Estado de México, describe su situación a Milenio: “La cuestión económica la tenemos que mejorar teniendo otro trabajo, haciendo otro tipo de actividades; incluso vendiendo dulces, vendiendo paletas, ayudándole a algún albañil”. Su municipio opera con 17 policías por turno cuando lo recomendable son 67, y algunos agentes trabajan sin armamento de fuego. @YosoyPedrero

El líder del Sindicato Nacional de Policías (SNP), Rodolfo Basurto, califica la situación como “precaria” y señala que los salarios no han tenido aumentos reales desde hace años. El sindicato impulsa un Frente Nacional por el Salario Digno Policial para exigir al Senado que apruebe una reforma —promovida durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador— que fijaría un salario mínimo de 20.000 pesos para policías, maestros y enfermeros.

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Los municipios perdieron los apoyos federales en materia de seguridad desde el sexenio anterior y no generan recursos propios suficientes para competir con las remuneraciones del crimen organizado. El analista identificado como Saucedo en la investigación de Milenio sostiene que la falta de voluntad política para mejorar las condiciones laborales responde a intereses vinculados con organizaciones criminales.

La desconfianza ciudadana agrava el cuadro. El Inegi registra que 61,4% de los mexicanos no confía en los policías municipales y 54,3% desconfía de los estatales. Esa percepción coexiste con una realidad que los propios agentes describen como invisible para la población.

Edgard lo formula ante el diario con una pregunta que resume el dilema de miles de uniformados: “Con el sueldo tan precario, nadie se va a arriesgar a recibir un impacto, una agresión, a ser lesionado, porque todos tenemos familia. Es bien fácil decirlo, pero nadie se atreve a decir: ‘Yo quiero ser policía, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero defender a alguien que no es de mi familia’”.

PUBLICIDAD Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México interactúan dentro de un vehículo, uno de ellos toma notas en un cuaderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras de Causa en Común, organización que analiza datos del Inegi, añaden otra dimensión al problema: solo 32% de los policías municipales dispone de chaleco antibalas y únicamente 24% cuenta con arma de fuego. En 21 estados, el número total de policías se redujo de 98.413 a 94.396 entre enero y diciembre de 2024, una caída de 4,06%. Entre enero y junio de 2026 se registraron al menos 41 movilizaciones policialesen 15 entidades por bajos salarios, falta de prestaciones y carencias de equipo.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, analizado por El Economista, prevé una reducción de 48,14% en las plazas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): de 55.578 a 28.825 puestos. El presupuesto promedio anual por plaza de esa dependencia bajaría de 38.492 a 28.122 pesos, una caída real estimada de 26.94%.