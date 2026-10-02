Marco Bonilla pediría licencia la próxima semana para tomar protesta como coordinador político estatal del PAN

Según versiones al interior del Acción Nacional, sería la próxima semana cuando Marco Bonilla pida licencia como alcalde de Chihuahua capital, con el objetivo que el próximo fin de semana tome protesta como coordinador político estatal del PAN.

Por lo que en los próximos días podría citarse a una sesión extraordinaria de Cabildo, con la finalidad de que los regidores autoricen la licencia a Bonilla Mendoza y que su suplente, René Chavira, asuma como presidente municipal.

Mientras que sería el sábado 10 o el domingo 11, cuando el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, le tome protesta a Bonilla como coordinador político estatal, es decir, futuro candidato a la gubernatura.

Fue el pasado 14 de agosto cuando Marco Bonilla asumió ese cargo político, el cual lo proyecta como candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional.