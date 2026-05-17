Motociclista sufre heridas en sus piernas tras choque en la H. Colegio Militar

Un joven resultó con lesiones es abrasivas de consideración en ambas piernas luego de sufrir un accidente a bordo de su motocicleta en la avenida Heroico Colegio Militar.

El conductor circulaba a bordo de una Italika 250Z cuando, al intentar dar vuelta en el retorno de la calle Monte Tauro, una pick up Ford F150 le cortó la circulación.

En consecuencia, el motociclista impactó en el lateral izquierdo de la pick up para luego proyectarse contra fuertemente contra el pavimento.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para atender al lesionado y trasladarlo a un hospital, agentes de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte correspondiente.