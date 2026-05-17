Detienen a dos sujetos con cristal durante operativo en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, arrestaron durante un operativo para la prevención del delito, a quienes se identificaron como Lionzon Renott C. M., y Jesús Eduardo G. R., por delitos contra la salud.

El operativo efectuado la tarde de ayer sábado, en diversos sectores del municipio de Nuevo Casas Grandes, se realizó en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, con el propósito detener a personas que tengan orden de aprehensión, recuperar vehículos con reportes de robo, detectar drogas y armas de fuego.

Durante las intervenciones, en la calle Tokio y Ojo Laguna, de la colonia PRI, fueron detenidos los masculinos mencionados, quienes traían consigo 2.7 gramos de la droga conocida como cristal, por lo que fueron puestos a disposición de Ministerio Público.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)