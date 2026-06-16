Manuel Zavala, operador cercano a Ariadna Montiel, asume la Secretaría de Organización de Morena tras salida de Andy López

El cargo de secretario de Organización de Morena, que ocupó Andy López Beltrán durante año y medio, ya tiene sustituto: se trata de Manuel Jesús Zavala Salazar, un político morenista formado en tareas internas y estructuras territoriales.

En 2021, Manuel Zavala fue presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Campeche, donde consolidó una base territorial a nivel local.

Medios locales apuntaron en ese entonces que, tras la llegada de Layda Sansores a la gubernatura de la entidad, el equipo morenista fundador encabezado por Zavala fue desplazado por las estructuras de la exalcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, lo que generó divisiones internas.

Ariadna Montiel rescató a Zavala Salazar y lo designó delegado regional de los programas federales del Bienestar en el estado, lo que le permitió operar en Yucatán y otras entidades del sureste.

Manuel Jesús Zavala Salazar empezó a trabajar formalmente en la Secretaría de Cooperativismo, Economía Solidaria y Movimientos Civiles y Sociales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en el año 2022, cartera para la cual fue elegido durante el III Congreso Nacional Ordinario del partido.

Al anunciar el cambio, en un comunicado, la dirigencia nacional de Morena recordó que la Secretaría de Organización “encabeza la movilización nacional, coordina y supervisa los trabajos territoriales, así como la estrategia electoral, y es la responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón nacional de afiliados”.

Otro papel que tendrá Zavala es formar parte del grupo que dirige la Comisión Nacional de Elecciones, órgano encargado de organizar, conducir y validar los procesos de selección de aspirantes a cargos de elección popular y dirigencias partidistas.

Esta comisión, dirigida por Citlalli Hernández Mora, se ocupa de lanzar convocatorias a puestos de elección popular, calificar la procedencia de los registros de los precandidatos, supervisar y validar las encuestas que definen las candidaturas finales.

A este órgano morenista también se suman la dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes, y el secretario de Finanzas del partido, Óscar del Cueto García.

Actualmente, Morena cuenta con 71 mil 541 comités que cubren la totalidad de las secciones electorales del país y con los cuales busca organizar a los 12 millones de afiliados que tiene el partido para elegir a sus candidatos.