Mantiene SSPE operativos estratégicos en el municipio de Guachochi

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua informa que se mantienen activos y de manera permanente los operativos estratégicos tierra aire en el municipio de Guachochi, como parte de la estrategia integral implementada para fortalecer la presencia institucional, prevenir conductas delictivas y garantizar condiciones de paz y tranquilidad para las familias de la región serrana.

Estos despliegues forman parte de una intervención sostenida que la SSPE mantiene en zonas prioritarias del estado, con el objetivo de inhibir actividades ilícitas, reforzar la vigilancia en áreas de difícil acceso y asegurar la continuidad de las labores de patrullaje preventivo.

La operación se realiza de manera coordinada de elementos del Grupo Especial Detectives, la Fuerza Especial SWAT y la Agencia Estatal de Investigación, con personal de la Guardia Nacional, quienes mantienen puntos de supervisión, recorridos estratégicos y acciones focalizadas para la identificación de generadores de violencia.

Como apoyo por aire, se cuenta con horas vuelo del helicóptero Bell y equipos de drones tácticos, lo que permite ampliar el alcance de observación y respuesta, facilitando la cobertura de zonas serranas donde la movilidad terrestre es limitada.