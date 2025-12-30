Mantiene Fiscalía General del Estado combate permanente contra la impunidad

• En el último mes se ejecutaron 596 órdenes de aprehensión, se detuvo a 135 personas en términos de flagrancia y se recuperaron 116 vehículos

La Fiscalía General del Estado mantiene el trabajo de investigación para combatir los delitos y la impunidad, durante los días previos a finalizar el año 2025.

De esa manera, del primero al 30 de diciembre, se recuperaron 116 vehículos reportados como robados, se ejecutaron 596 órdenes de aprehensión y fueron detenidos en flagrancia 135 personas por diversos delitos.

Lo anterior, de acuerdo con el informe de incidencias diarias de la Dirección de Estadística Criminal, de la Agencia Estatal de Investigación y de las Fiscalías de Distrito: la Norte, con sede en Ciudad Juárez; Centro, con sede en la ciudad de Chihuahua; Occidente, con sede en la ciudad de Cuauhtémoc; Noroeste, con sede en Nuevo Casas Grandes y Sur, con sede en la ciudad de Parral.

De los vehículos recuperados, 32 fueron en la Zona Centro, 69 en la Norte, 11 en la Occidente, y cuatro en la Sur.

Mientras que las órdenes de aprehensión ejecutadas, 103 fueron en la Centro, 457 en la Norte, 21 en Occidente, 10 en la Sur y 5 en la Noroeste.

En cuanto a las detenciones en flagrancia, 33 fueron por los agentes adscritos a la Fiscalía Zona Centro, 60 por la Norte, 21 por la Occidente, 13 por la Sur y 8 en la Noroeste.

El mismo reporte señala que tan solo ayer 29 de diciembre, fueron cumplimentadas 18 órdenes de aprehensión, 14 de las cuales corresponden a Zona Norte y cuatro en la Zona Centro.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de combatir los delitos y brindar seguridad a la ciudadanía de que se mantendrá la justicia y el estado de derecho.