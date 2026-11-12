Manque llama a panistas a la unidad: “el enemigo está allá afuera”

La diputada federal del PAN, Manque Granados, confió en que el delegado político que envió el Comité Ejecutivo Nacional, Marcelo Torres Cofiño, logrará la cohesión de las distintas corrientes dentro del partido, además de que ella misma llamó a la unidad de los panistas al asegurar que “el enemigo está allá afuera”.

“Es una buena noticia tener a Marcelo Torres, compañero diputado, además, una persona muy querida, con una gran trayectoria institucional, profesional, en el partido. Y bueno, muy contenta de que esté aquí y, sobre todo, cuando hay temas tan relevantes para Chihuahua, pero para el país también. Venimos de votar en contra de un presupuesto muy irresponsable y esos son los temas que debemos poner en la mesa”, expresó Granados Trespalacios.

Al cuestionarla si mantiene sus aspiraciones por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua, Manque Granados dijo que “estoy trabajando como diputada federal del Distrito sexto, como les digo, ahorita venimos de discusiones bien, bien difíciles. El Presupuesto, el tema del INE, es algo que tampoco debemos dejar pasar, entonces estoy enfocada en eso, y bueno, el partido tomará también sus decisiones”.

“El partido tendrá que tomar, como dije, sus decisiones. Ahorita hay temas bien relevantes como diputada federal, que son no solamente atender al distrito que me corresponde, al que me debo, sino pues a seguir resistiendo, resistir ante los embates de la 4T, el enemigo está allá afuera. Sabemos que el partido está viendo los criterios y que está tomando las decisiones necesarias”, expresó la diputada federal Manque Granados.