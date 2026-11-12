Invita Municipio a participar en el Adoptón este 20 de noviembre

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, invita a las familias chihuahuenses a participar en el Adoptón, que se realizará el próximo 20 de noviembre, de 4:30 a 6:30 pm, en el Parque Los Frailes, donde perritos rescatados tendrán una nueva oportunidad de encontrar el hogar que tanto necesitan.

Como parte del programa permanente “Adopta como Héroe”, se llevará a cabo la dinámica “Esta vez, ellos te eligen”, en la que los perritos podrán acercarse a las personas participantes y elegir a quien podría convertirse en su nueva familia.

Las personas interesadas podrán solicitar su inscripción hasta el 18 de noviembre, a través de WhatsApp al 614-221-11-61 o mediante las redes sociales oficiales de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal.

¿Prefieres elegir a tu nuevo compañero de manera tradicional? ¡También puedes participar! Solo acude al evento, conoce a los perritos que estarán en adopción y descubre quién podría convertirse en parte de tu familia.

Son muchos los perritos que esperan una segunda oportunidad. Cada adopción cambia una vida y abre espacio para un nuevo rescate. Por ello, la Coordinación invita a la ciudadanía a abrir las puertas de su hogar y asumir el compromiso de brindar amor y protección para toda la vida.