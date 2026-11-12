La 4T destruye al campo; le destinan solo 83 centavos de cada 100 pesos en presupuesto: Arturo Medina

El diputado Arturo Medina, coordinador de los legisladores del PRI en el Congreso del Estado y dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), acusó al Gobierno Federal de emprender una política de destrucción sistemática del campo mexicano, al aprobar para 2027 un presupuesto que profundiza el abandono de los productores y pone en riesgo la actividad agropecuaria de Chihuahua.

“La 4T está destruyendo al campo mexicano. No es una exageración, es una realidad que se refleja en los presupuestos, en la desaparición de apoyos y en el abandono de miles de familias que viven de producir nuestros alimentos. Están asfixiando a quienes trabajan la tierra y sostienen la economía rural”, sentenció.

El legislador advirtió que de cada 100 pesos del Presupuesto Federal 2027, apenas 83 centavos se destinarán a la Secretaría de Agricultura, una proporción que calificó como insultante para un país cuya seguridad alimentaria depende del trabajo de millones de productores.

Medina denunció que, mientras el presupuesto federal pasó de 4.69 billones de pesos en 2015 a 10.64 billones para 2027, los recursos destinados a Agricultura disminuyeron de 92 mil millones a 88 mil millones de pesos, en cifras nominales.

“Hoy el Gobierno Federal dispone de más del doble de presupuesto que hace doce años, pero destina menos dinero al campo. No estamos hablando de falta de recursos, estamos hablando de una decisión política de abandonar a los productores. Es una agresión directa contra Chihuahua, uno de los estados que más aporta a la producción agropecuaria nacional”, afirmó.

El priista alertó que esta política tendrá consecuencias especialmente graves para Chihuahua, donde miles de familias dependen de la agricultura y la ganadería, actividades que enfrentan desafíos relacionados con la sequía, el encarecimiento de los insumos, las dificultades de comercialización y los riesgos sanitarios.

Señaló que los recortes a los programas de Fertilizantes y Producción para el Bienestar representan un nuevo golpe para los pequeños y medianos productores, quienes deberán absorber mayores costos para mantener sus actividades.

“En Chihuahua necesitamos más apoyos para sembrar, producir y comercializar, no menos. Nuestros agricultores necesitan financiamiento, seguros para proteger sus cosechas y condiciones justas de mercado. Lo que está haciendo Morena es dejar solos a los productores frente a problemas que no pueden resolver sin respaldo institucional”, sostuvo.

El diputado manifestó especial preocupación por el debilitamiento presupuestario del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo fundamental para proteger la producción agrícola y ganadera frente a plagas y enfermedades.

Explicó que, aunque el presupuesto del organismo contempla un incremento nominal de 2.2%, frente a una inflación prevista de 3.2%, esto representa una disminución cercana al uno por ciento en términos reales respecto de 2026.

“Para Chihuahua esto es particularmente alarmante. Somos un estado ganadero que depende de condiciones sanitarias estrictas para proteger su producción y sus mercados. Debilitar al Senasica es poner en riesgo nuestro patrimonio ganadero, la competitividad de nuestros productores y el sustento de miles de familias”, advirtió.

Medina sostuvo que resulta inadmisible reducir la capacidad de respuesta sanitaria del país cuando los productores necesitan mayores garantías para prevenir enfermedades, proteger sus hatos y mantener abiertas sus oportunidades comerciales.

Asimismo, recordó que 46 de cada 100 habitantes del medio rural viven en condiciones de pobreza, frente a 25 de cada 100 en las ciudades, una desigualdad que exige mayores inversiones productivas y no nuevos recortes.

“Es una crueldad presupuestaria. El gobierno sabe que casi la mitad de la población rural vive en pobreza y, en lugar de impulsar oportunidades para salir adelante, les quita herramientas para trabajar. Están condenando a miles de familias a producir menos, ganar menos y enfrentar mayores dificultades”, expresó.

El dirigente cenecista exigió al Gobierno Federal rectificar su política agropecuaria y garantizar financiamiento accesible, seguros catastróficos, coberturas de precios, incentivos a la comercialización y recursos suficientes para proteger la sanidad animal y vegetal.

Advirtió que Chihuahua no puede seguir pagando las consecuencias de decisiones presupuestarias tomadas desde el centro del país, sin considerar las necesidades reales de sus regiones agrícolas, ganaderas y serranas.

“Desde Chihuahua exigimos que se detenga esta política de abandono. El campo no necesita discursos ni propaganda; necesita presupuesto, inversión y soluciones. No podemos permitir que destruyan la capacidad productiva de nuestro estado mientras las familias campesinas y ganaderas enfrentan solas las consecuencias”, enfatizó.

Finalmente, Arturo Medina aseguró que continuará denunciando las decisiones federales que afecten al sector agropecuario y defendiendo las demandas de los productores chihuahuenses.

“La 4T debe entender que sin campo no hay alimentos, sin productores no hay desarrollo y sin inversión no hay futuro. Chihuahua no merece este desprecio. Exigimos que dejen de castigar a quienes alimentan a México, porque destruir al campo es destruir también el futuro de nuestro país”, concluyó.