Emite Protección Civil alerta preventiva por descenso de temperaturas debido al frente frío 5

– _Exhorta a la población a extremar precauciones en carretera y durante el uso de calefactores en el hogar_

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias, vientos y descenso de temperaturas para los próximos días, debido al paso del frente frío número 5, en interacción con otros sistemas atmosféricos y la entrada de humedad procedente del océano Pacífico.

Esta tarde y noche se prevén lluvias de dispersas a moderadas en Balleza, San Francisco del Oro, Parral y Santa Bárbara; aisladas en Carichí, Guadalupe y Calvo, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Chihuahua, Rosario, El Tule, Huejotitán, Matamoros, Allende, López y Coronado.

Para el viernes 13 se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que podrían superar los 55 km/h en Juárez, Guadalupe, Madera, Gómez Farías, Temósachic, Namiquipa, Cuauhtémoc, Chihuahua, Parral, Saucillo, Santa Bárbara y Allende, entre otros.

Existe la posibilidad de formación de tolvaneras en el tramo carretero Chihuahua-La Junta.

Las lluvias serán de moderadas a fuertes en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ojinaga y Manuel Benavides; chubascos en Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Madera, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachic, Namiquipa, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Riva Palacio, Ahumada, Aldama, Jiménez, Camargo, La Cruz, Ojinaga y Coyame.

Habrá precipitaciones aisladas en Janos, Galeana, Matachí, Bachíniva, Guerrero, Maguarichi, Bocoyna, Urique, Batopilas, Guachochi, Morelos, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc, Chihuahua, Aquiles Serdán, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Allende, López, Coronado y San Francisco de Conchos; ligeras en Carichí, Balleza, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Santa Isabel, Rosales, Valle de Zaragoza, Parral y Matamoros.

Las temperaturas máximas y mínimas serán de 24/12 grados en Chihuahua, 21/10 Juárez, 18/7 Cuauhtémoc, 14/0 Bocoyna, 16/1 Guachochi y 15/-1 Balleza. Para el sábado, 23/10 grados en Chihuahua, 20/11 Juárez, 18/5 Cuauhtémoc, 13/1 en Bocoyna, 14/1 en Guachochi y 1/-1 en Balleza.

El sábado 14 continuará el ambiente de frío a fresco en las mañanas, templado en las tardes y frío en la región serrana.

Los vientos alcanzarán los 45 km/h en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Balleza, San Francisco de Borja, Riva Palacio, Belisario Domínguez, Saucillo, Satevó, Rosario, Huejotitán, Valle de Zaragoza, Parral y San Francisco de Conchos.

Respecto a las lluvias, serán dispersas en Chínipas, Guazapares y Manuel Benavides; ligeras en Janos, Casas Grandes, Madera, Temósachi, Moris, Ocampo, Uruachi, Coyame y Ojinaga.

Existe la posibilidad de caída de aguanieve durante la mañana, en las partes altas de los municipios de Madera y Ocampo.

Ante estas condiciones, la CEPC recomienda abrigarse, estar alertas al conducir, no cruzar arroyos o zonas inundadas, extremar precauciones con el uso de calentones y calefactores, revisar que los aparatos y sus conexiones se encuentren en buenas condiciones, mantener una ventilación adecuada, y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

También recordó que no se debe dormir con los calentones encendidos, ni utilizar anafres o estufas para calentar las habitaciones, tampoco colocar objetos inflamables cerca de las fuentes de calor que pueden provocar incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono.

La CEPC reitera que el monóxido de carbono es un gas que no tiene olor ni color, por lo que puede resultar peligroso sin que las personas lo adviertan.

Ante síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas o debilidad, se debe salir inmediatamente del inmueble, solicitar ayuda y llamar al 9-1-1 ante cualquier emergencia.