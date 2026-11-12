Destaca Maru Campos compromiso con la gobernabilidad y la paz laboral tras reunión con el “Oso Trava”

– _Señaló que el Estado de derecho y la certeza jurídica, son factores clave para atraer inversiones y fortalecer la economía de Chihuahua_

La gobernadora Maru Campos afirmó que la gobernabilidad, el Estado de derecho y la paz laboral son pilares para generar confianza y brindar condiciones favorables a quienes apuestan por Chihuahua.

Lo anterior lo manifestó durante un encuentro que sostuvo con el emprendedor y conferencista Oswaldo Trava, conocido como “Oso Trava”, y su comunidad de líderes empresariales denominada “Cracks”.

Durante la sesión, la titular del Ejecutivo conversó con Trava y su grupo, con quienes abordó diversos temas relacionados con su administración.

La mandataria respondió las preguntas hechas por los “Cracks”, a quienes expuso los retos que enfrenta su administración para garantizar el cumplimiento de la ley, mantener la tranquilidad social y ofrecer certeza a los inversionistas.

Destacó la importancia de sumar esfuerzos con la iniciativa privada para generar oportunidades y fortalecer la economía estatal.

“Hoy oyeron y con música para sus oídos, que aquí les podíamos dar gobernabilidad, Estado de derecho y paz laboral”, expresó al hablar sobre las condiciones que buscan las compañías antes de establecerse en una entidad.

Maru Campos enfatizó que Chihuahua cuenta con oportunidades de crecimiento en las vocaciones aeroespacial, biomédica, agroindustrial y electrónica, además de una cadena de proveeduría y talento especializado que atiende las necesidades de nuevos proyectos.

“No nos damos cuenta el poder que tiene la sociedad civil organizada y sobre todo el sector productivo. Créanme que los políticos les hacemos caso”, agregó la mandataria.

Subrayó que el cumplimiento de la ley es una responsabilidad fundamental de quienes ejercen un cargo público: “Si no somos capaces de cumplir con ese Estado de derecho y gobernabilidad, no tenemos razón de ser”, precisó.

Recordó que la responsabilidad de gobernar implica responder a la confianza de la población y defender sus intereses: “La gente nos escogió, la gente decidió”, expresó.

En el encuentro estuvieron presentes Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno; Ulises Alejandro Fernández Gamboa, secretario de Innovación y Desarrollo Económico, y Fernando Álvarez Monje, titular de la Oficina de la Gubernatura.